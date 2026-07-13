В Петербурге пройдут два гоночных уикенда РСКГ, включая шестичасовой заезд с Петровым

Сезон Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), самого масштабного и престижного гоночного турнира в стране, достиг своего экватора. И середина сезона будет отмечена настоящим праздником автоспорта на лучшей гоночной трассе страны, автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, где пройдут два подряд гоночных уикенда: 8-9 и 15-16 августа.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

За четыре дня на трассе можно будет увидеть автомобили всех участвующих в серии классов (всего больше 150 машин). И наблюдать за заездами в обоих форматах: как за спринтерскими гонками длиной до часа (серия СМП РСКГ Спринт), так и за многочасовым марафоном (этап серии СМП РСКГ Эндуранс).

8 и 9 августа на трассе пройдут спринтерские гонки в пяти классах – включая топовую категорию SMP TCR Russia с участием самых быстрых гонщиков и сильнейших команд и класс суперкаров SMP TCR Russia. В классе SMP TCR Russia всю первую половину сезона на первой строчке турнирной таблицы находится Максим Солдатов (команда TAIF Motorsport), который проводит в топовой категории российского кольца первый полный сезон. Сейчас у него на счету уже три победы в гонках – в то время как ни один из соперников не смог выиграть больше одного раза. Ещё один успешный уикенд вполне может дать лидеру возможность в оставшихся этапах вести игру на удержание счета.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В категории суперкаров складывается похожая ситуация. Хотя среди участников Кубка России есть весьма успешные спортсмены (к примеру, Михаил Алёшин, тестировавший автомобили Формулы-1 и успешно выступавший в престижной американской серии IndyCar), общий зачёт уверенно возглавляет самарский гонщик-любитель Вадим Мещеряков, выступающий на автомобиле Mercedes-AMG за команду RSCar Motorsport.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Главным событием второго уикенда (15-16 августа) станет запланированная на субботу шестичасовая гонка, второй этап марафонской серии СМП РСКГ Эндуранс. В ней принимают участие самые быстрые автомобили, выступающие в российских кольцевых гонках. Причём сильно отличающиеся друг от друга машины: разработанные отечественными конструкторами специально для гонок спортпрототипы BR03 соревнуются с доработанными зарубежными суперкарами Mercedes-AMG GT3 и Lamborghini Huracan. На первой гонке сезона, 12-часовом марафоне на трассе Moscow Raceway, экипажи на BR03 финишировали на двух первых позициях.

Сделать это будет непросто, ведь на BR03 выступают и лучшие гонщики страны. В частности, в состав самого успешного экипажа входят сразу два российских пилота Формулы-1, Виталий Петров и Сергей Сироткин.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

У зрителей будет возможность прогуляться по стартовой прямой в момент подготовки к началу заезда или посетить с экскурсией боксы команд. На этапе 8-9 августа каждый день будет проводиться прогулка по пит-лейну: команды в это время выкатывают машины из боксов, а гонщики на целых 40 минут поступают в полное распоряжение болельщиков для общения, фотографирования и раздачи автографов. А продвинутые гоночные симуляторы симрейсингового проекта SMP Esports помогут болельщикам почувствовать себя гонщиками, промчав на виртуальном болиде по цифровой копии трассы «Игора Драйв».

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ