Бельгийский дизайнер BMW X5, X6 и Haval Леклерк стал гражданином России

53-летний бельгийский автомобильный дизайнер Пьер Леклерк стал гражданином Российской Федерации после того, как президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Леклерк закончил Высшую школу искусств Сен-Люк в бельгийском Льеже, позже продолжил образование по специальности «мобильный дизайн« в Колледже дизайна Арт-центра в Пасадине, США. В 2000 году перешёл на работу в компанию BMW и переехал в Мюнхен. Пьера считают создателем дизайна экстерьера BMW X5 и X6.

В 2013 году возглавил отдел дизайна в китайском автоконцерне Great Wall Motors, проработал в компании четыре года, вместе с командой занимался разработкой кроссоверов, в том числе марок Haval. Также работал в KIA Motors и Citroën.