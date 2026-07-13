Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бельгийский дизайнер BMW X5, X6 и Haval Леклерк стал гражданином России

Бельгийский дизайнер BMW X5, X6 и Haval Леклерк стал гражданином России
Комментарии

53-летний бельгийский автомобильный дизайнер Пьер Леклерк стал гражданином Российской Федерации после того, как президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Леклерк закончил Высшую школу искусств Сен-Люк в бельгийском Льеже, позже продолжил образование по специальности «мобильный дизайн« в Колледже дизайна Арт-центра в Пасадине, США. В 2000 году перешёл на работу в компанию BMW и переехал в Мюнхен. Пьера считают создателем дизайна экстерьера BMW X5 и X6.

В 2013 году возглавил отдел дизайна в китайском автоконцерне Great Wall Motors, проработал в компании четыре года, вместе с командой занимался разработкой кроссоверов, в том числе марок Haval. Также работал в KIA Motors и Citroën.

Материалы по теме
Первый «собственный» суперкар Brabus — 1000 «лошадок» не на основе «Мерседеса»
Фото
Первый «собственный» суперкар Brabus — 1000 «лошадок» не на основе «Мерседеса»
Первые соперники Алонсо в Формуле-1: как сложилась их судьба? Первые соперники Алонсо в Формуле-1: как сложилась их судьба?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android