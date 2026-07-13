«Война обновлений». В «Альпин» высказались о борьбе за пятое место в Кубке конструкторов

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Стив Нильсен ответил, сможет ли коллектив сохранить пятое место в Кубке конструкторов без обновлений до конца сезона-2026.

«Хватит ли нам такого темпа и обновлений до конца сезона? Нет. Мы даже не на середине пути, не так ли? 10, 11, 12 гонок осталось? Нет, мы не можем расслабляться. Достаточно одной небольшой хаотичной гонки — у нас уже были такие — и, если «Рейсинг Буллз» окажутся впереди нас, они могут набрать много очков.

У нас небольшой от них отрыв, так что это может измениться за один уикенд. Так что нет, мы далеки от отдыха, и мы ведём с «Рейсинг Буллз» войну обновлений. Я продолжаю слышать истории о том, что другие команды — «Астон Мартин» и «Уильямс» — готовят крупные обновления, так что посмотрим. Впереди ещё очень долгий путь, и мы ничего не принимаем как должное», — приводит слова Нильсена RacingNews365.