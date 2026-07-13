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«Будет ли ему комфортно?» Монтойя — о возможных проблемах Ферстаппена в «Макларене»

«Будет ли ему комфортно?» Монтойя — о возможных проблемах Ферстаппена в «Макларене»
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Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя рассказал, с какими проблемами четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») может столкнуться в случае перехода в «Макларен».

«Сейчас всем видно, что «Макларен» полностью построен вокруг Ландо [Норриса]. Насколько Максу будет там комфортно? У Макса есть преимущество в том, что он в «Ред Булл» и всё вращается вокруг него.

Как только вы покидаете такое пригретое место, вы дальше должны поменять подход. И у него, вероятно, есть скорость, чтобы победить его, но, как в паддоке говорят, Ландо не из тех, кто сдаётся. И машина построена вокруг того, что хочет Ландо; он задаёт направление развития машины. Если Макс пойдёт этим путём, машина не будет ему подходить и они не внесут изменения, которые он хочет, что произойдёт? Вот почему я говорю вам: эта ситуация действительно не так проста», — приводит слова Монтойи RacingNews365.

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