«Будет ли ему комфортно?» Монтойя — о возможных проблемах Ферстаппена в «Макларене»

Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя рассказал, с какими проблемами четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») может столкнуться в случае перехода в «Макларен».

«Сейчас всем видно, что «Макларен» полностью построен вокруг Ландо [Норриса]. Насколько Максу будет там комфортно? У Макса есть преимущество в том, что он в «Ред Булл» и всё вращается вокруг него.

Как только вы покидаете такое пригретое место, вы дальше должны поменять подход. И у него, вероятно, есть скорость, чтобы победить его, но, как в паддоке говорят, Ландо не из тех, кто сдаётся. И машина построена вокруг того, что хочет Ландо; он задаёт направление развития машины. Если Макс пойдёт этим путём, машина не будет ему подходить и они не внесут изменения, которые он хочет, что произойдёт? Вот почему я говорю вам: эта ситуация действительно не так проста», — приводит слова Монтойи RacingNews365.