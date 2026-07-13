Виньялес: мне нужна поддержка от команды, но всё, что получаю, — это критика

31-летний испанский мотогонщик Маверик Виньялес («КТМ») высказался о проблемах с плечом.

«Сейчас мне нужна поддержка от команды, но всё, что я получаю, — это критика. Очень трудно продолжать, потому что иногда они рады меня видеть, но в другие разы я как чужой. Из-за проблем с плечом у меня не хватает сил на 100% управлять мотоциклом, особенно тяжело удерживаться на нём в поворотах.

Я даже не знаю, можно ли это исправить. Я думал о том, чтобы обратиться к врачам Марка Маркеса. Я ожидал, что буду в гораздо лучшей форме, но правда в том, что врач, который меня оперировал, сказал мне, что я полностью не восстановлюсь до Индонезии. Это нехорошо для меня. Я не знаю, что делать. Думаю, я проведу лето в Австрии на базе «Ред Булл», тренируясь», — приводит слова Виньялеса Motorsport.