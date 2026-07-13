Виньялес: мне нужна поддержка от команды, но всё, что получаю, — это критика

31-летний испанский мотогонщик Маверик Виньялес («КТМ») высказался о проблемах с плечом.
«Сейчас мне нужна поддержка от команды, но всё, что я получаю, — это критика. Очень трудно продолжать, потому что иногда они рады меня видеть, но в другие разы я как чужой. Из-за проблем с плечом у меня не хватает сил на 100% управлять мотоциклом, особенно тяжело удерживаться на нём в поворотах.
Я даже не знаю, можно ли это исправить. Я думал о том, чтобы обратиться к врачам Марка Маркеса. Я ожидал, что буду в гораздо лучшей форме, но правда в том, что врач, который меня оперировал, сказал мне, что я полностью не восстановлюсь до Индонезии. Это нехорошо для меня. Я не знаю, что делать. Думаю, я проведу лето в Австрии на базе «Ред Булл», тренируясь», — приводит слова Виньялеса Motorsport.
- 13 июля 2026
-
16:28
-
16:04
-
15:42
-
15:33
-
15:15
-
14:58
-
14:41
-
14:21
-
13:59
-
13:43
-
13:25
-
12:59
-
12:49
-
12:26
-
11:58
-
11:41
-
11:22
-
10:59
-
10:36
-
10:10
-
09:58
-
09:51
-
09:46
-
00:53
- 12 июля 2026
-
23:34
-
22:54
-
21:58
-
20:56
-
19:42
-
18:39
-
17:16
-
16:57
-
16:09
-
15:46
-
14:58