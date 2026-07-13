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Монтойя cказал, почему Ламбьязе в «Макларене» — не важный фактор будущего для Ферстаппена

Монтойя cказал, почему Ламбьязе в «Макларене» — не важный фактор будущего для Ферстаппена
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Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался об уходе из «Ред Булл» гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен» на фоне возможного перехода туда самого Макса.

«Прежде всего стоит понимать: Джанпьеро не станет его гоночным инженером в «Макларене». Если Макс пойдёт в «Макларен», то да, Джанпьеро будет там, но он будет выше в иерархии. Не напрямую один на один, понимаете? Он получит гораздо более высокую руководящую должность. Так что нет, работа с Ферстаппеном не станет его прямой обязанностью.

Для Джанпьеро этот переход также является совершенно новым миром. Новые программы, новые менталитеты. Совершенно другой способ ведения дел. И Джанпьеро ещё предстоит всему этому научиться. Это не происходит в одночасье, что важно понимать», — приводит слова Монтойи RacingNews365.

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