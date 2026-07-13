Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Болельщикам трудно понять регламент». Хэмилтон — о Формуле-1 в сезоне-2026

«Болельщикам трудно понять регламент». Хэмилтон — о Формуле-1 в сезоне-2026
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о регламенте в сзеоне-2026.

«Болельщикам действительно трудно полностью понять этот регламент, и нам зачастую тоже трудно понять, потому что конечная цель при пилотировании машины Формулы-1 — выжимать из неё всё на пределе. Чем быстрее вы проходите поворот, тем больше времени вы должны выигрывать по сравнению с другими.

А сейчас, потому что у нас ограниченное количество заряда батареи, мы постоянно заряжаем её, когда не нажимаем на газ, что даёт в итоге скорость. Бонусом в этом году у нас меньше заряда, потому что они убрали MGU-H, который был у нас в прошлом году, что немного сбивает с толку. Так что, по сути, если вы проходите высокоскоростной участок на полном газу, если вы более агрессивны, рискуете и проходите поворот быстрее, вы страдаете потом от недостатка скорости, потому что недостаточно зарядили батарею», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Материалы по теме
Президент ФИА бен Сулайем отреагировал на возможное возвращение дозаправок в Формулу-1
ФИА рассматривает возможность внедрения в Формулу-1 независимого поставщика моторов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android