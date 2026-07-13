«Болельщикам трудно понять регламент». Хэмилтон — о Формуле-1 в сезоне-2026

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о регламенте в сзеоне-2026.

«Болельщикам действительно трудно полностью понять этот регламент, и нам зачастую тоже трудно понять, потому что конечная цель при пилотировании машины Формулы-1 — выжимать из неё всё на пределе. Чем быстрее вы проходите поворот, тем больше времени вы должны выигрывать по сравнению с другими.

А сейчас, потому что у нас ограниченное количество заряда батареи, мы постоянно заряжаем её, когда не нажимаем на газ, что даёт в итоге скорость. Бонусом в этом году у нас меньше заряда, потому что они убрали MGU-H, который был у нас в прошлом году, что немного сбивает с толку. Так что, по сути, если вы проходите высокоскоростной участок на полном газу, если вы более агрессивны, рискуете и проходите поворот быстрее, вы страдаете потом от недостатка скорости, потому что недостаточно зарядили батарею», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.