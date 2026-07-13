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Сын Тото Вольфа одержал первую победу в картинге

Сын Тото Вольфа одержал первую победу в картинге
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Девятилетний Джек Вольф, являющийся сыном руководителя команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфа и шотландской гонщицы Сьюзи Вольф, возглавляющей F1 Academy, одержал свою дебютную победу в картинг-серии IAME Series Italy.

IAME Series Italy — это престижный итальянский национальный чемпионат по картингу, организованный знаменитым итальянским производителем двигателей IAME (Italian American Motor Engineering). Серия считается одной из сильнейших кузниц молодых талантов в автоспорте и привлекает гонщиков со всего мира благодаря строгим правилам, исключающим дорогостоящую модернизацию моторов. Участники используют стандартные двигатели IAME объёмом 125 куб. см и шины марки Komet.
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