Сын Тото Вольфа одержал первую победу в картинге

Девятилетний Джек Вольф, являющийся сыном руководителя команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфа и шотландской гонщицы Сьюзи Вольф, возглавляющей F1 Academy, одержал свою дебютную победу в картинг-серии IAME Series Italy.

IAME Series Italy — это престижный итальянский национальный чемпионат по картингу, организованный знаменитым итальянским производителем двигателей IAME (Italian American Motor Engineering). Серия считается одной из сильнейших кузниц молодых талантов в автоспорте и привлекает гонщиков со всего мира благодаря строгим правилам, исключающим дорогостоящую модернизацию моторов. Участники используют стандартные двигатели IAME объёмом 125 куб. см и шины марки Komet.