WEC перенесёт две финальные гонки сезона на Ближнем Востоке в Европу — источник

Руководство чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) во время этапа в Бразилии уведомило команды, что две гонки осенью 2026 года, запланированные на Ближнем Востоке, будут перенесены в Европу, о чём сообщил аккаунт Delta Zamani в социальной сети Х.

«Из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке руководство WEC рассматривает возможность проведения двух заключительных гонок сезона в Барселоне и Монце вместо Катара и Бахрейна. Ожидается, что решение будет оформлено после заседания Всемирного совета по автоспорту ФИА 23 июля.

Соответственно, шестичасовой заезд в Барселоне заменит отложенную гонку Катара, а Монца примет финал сезона», — говорится в сообщении аккаунта.