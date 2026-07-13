Фернандо Алонсо пропустит первую практику Гран-при Бельгии

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не примет участия в первой свободной практике перед Гран-при Бельгии. Его место за рулём AMR26 займёт резервный пилот «Астон Мартин» Джек Кроуфорд.

Для 21-летнего американца это будет третье появление в FP1 в сезоне-2026 — ранее он уже выходил на трассу в Японии и Австрии. Согласно регламенту Формулы-1, каждая команда обязана предоставить возможность выступить в четырёх свободных практиках за сезон пилоту, имеющему менее двух стартов в Гран-при.

Для Алонсо эта практика станет последней в году, которую он пропустит ради молодого гонщика, — ранее испанец уступал свой болид в Сузуке. Это означает, что Лэнсу Строллу предстоит пропустить ещё одну FP1 до конца сезона, так как именно он уступал место Кроуфорду в Австрии.