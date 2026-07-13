Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: не должен поддаваться мысли, что война уже выиграна

Леклер: не должен поддаваться мысли, что война уже выиграна
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не собирается делать поспешные выводы после успешного выступления на Гран-при Великобритании.

«Эти машины очень специфичны и сильно отличаются от тех, на которых мы выступали с самого начала своей карьеры, поэтому требуется немного больше времени, чтобы к ним привыкнуть. В первой части сезона я был очень силён, но затем немного потерял чувство машины. Мы довольно сильно изменили машину, и мне понадобилось больше времени, чем хотелось бы, чтобы вернуться на тот уровень, которого я от себя ожидал. Кроме того, по воскресеньям у нас возникало несколько проблем, из-за которых я потерял очень много очков.

Всё это вместе создало неприятную ситуацию, но я очень рад выбраться из неё именно таким образом. Однако, как я уже говорил, это только начало. Это всего лишь одна гонка, и я не должен поддаваться мысли, что война уже выиграна. В последнее время мне действительно приходилось много бороться с этой машиной, и я не могу воспринимать как должное то, что теперь все эти проблемы остались позади. Поэтому я продолжу работать и постараюсь как можно чаще находить то самое чувство машины в дальнейшем», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Материалы по теме
Шарль Леклер и Джуд Беллингем отреагировали на победу Синнера на Уимблдоне-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android