Леклер: не должен поддаваться мысли, что война уже выиграна

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не собирается делать поспешные выводы после успешного выступления на Гран-при Великобритании.

«Эти машины очень специфичны и сильно отличаются от тех, на которых мы выступали с самого начала своей карьеры, поэтому требуется немного больше времени, чтобы к ним привыкнуть. В первой части сезона я был очень силён, но затем немного потерял чувство машины. Мы довольно сильно изменили машину, и мне понадобилось больше времени, чем хотелось бы, чтобы вернуться на тот уровень, которого я от себя ожидал. Кроме того, по воскресеньям у нас возникало несколько проблем, из-за которых я потерял очень много очков.

Всё это вместе создало неприятную ситуацию, но я очень рад выбраться из неё именно таким образом. Однако, как я уже говорил, это только начало. Это всего лишь одна гонка, и я не должен поддаваться мысли, что война уже выиграна. В последнее время мне действительно приходилось много бороться с этой машиной, и я не могу воспринимать как должное то, что теперь все эти проблемы остались позади. Поэтому я продолжу работать и постараюсь как можно чаще находить то самое чувство машины в дальнейшем», — приводит слова Леклера RacingNews365.