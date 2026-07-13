«Визит был частным». Марко — о встрече с отцом и менеджером Макса Ферстаппена

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что не будет раскрывать подробности своей встречи с отцом Макса Ферстаппена Йосом и менеджером Раймондом Вермюленом, которая прошла на прошлой неделе в Амстердаме. Фото с террасы в Амстердаме породило слухи о продолжающихся переговорах по поводу будущего нидерландского гонщика.

«Моя поездка была частной, если вы именно об этом хотели спросить», — приводит слова Марко издание GPblog. На вопрос о том, что Макс Ферстаппен планирует делать в 2027 году, Марко ответил: «Понятия не имею. Я больше не принимаю подобных решений».

Отвечая на вопрос о текущем состоянии «Ред Булл», Марко также предпочёл не высказываться.

«Это тоже не моё дело. Вы должны спросить Лорана [Мекиса]», — добавил он.

Экс-советник также подтвердил, что не появится на Гран-при до конца сезона. Ранее в паддоке ходили слухи, что Марко попросили не появляться, хотя другие источники утверждали, что он сам не захотел приезжать.