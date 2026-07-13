Формула-1 оказалась под угрозой срыва минимального числа этапов — источник

Формула-1 продолжает искать новый вариант календаря сезона-2026 на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает Motorsport Italia, чемпионату необходимо провести как минимум 22 этапа, иначе команды и Liberty Media могут столкнуться с серьёзными финансовыми последствиями.

После начала боевых действий в Персидском заливе были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Формула-1 планировала вернуть этап в Сахире, включив его в календарь между Гран-при Сингапура и Азербайджана, однако после нового обмена ударами между США и Ираном этот вариант вновь был исключён.

По информации источника, сейчас руководство чемпионата в срочном порядке прорабатывает новый вариант календаря. При этом команды по-прежнему не поддерживают идею проведения двух гонок на одной трассе. Тем не менее проведение не менее 22 этапов остаётся обязательной задачей. В противном случае команды могут столкнуться со штрафными санкциями со стороны спонсоров, а Liberty Media рискует нарушить условия телевизионных контрактов, в которых прописано минимальное количество Гран-при.

При этом под вопросом остаётся не только возвращение Бахрейна. Из-за сохраняющейся геополитической напряжённости неопределённость также сохраняется вокруг Гран-при Катара и Абу-Даби, которые запланированы на конец ноября и начало декабря. Как утверждает источник, окончательное решение по календарю должно быть принято не позднее этапа в Зандворте, который пройдёт с 21 по 23 августа.