Браун — о календаре Ф-1: мы будем гоняться там, где нам скажут, и будем рады это делать

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун выразил поддержку руководству Формулы-1 в вопросах календаря и заявил, что команды готовы принять любое решение.

«Да, я думаю, что в конечном итоге Стефано [Доменикали] и ФИА согласуют календарь, так что мы будем гоняться там, где нам скажут, и будем рады это делать.

Я считаю, что перед всеми нами стоит одинаковая задача — справиться с этой ситуацией, и все наши партнёры понимают, что календарь довольно насыщенный, так что с этой точки зрения это не создаёт никаких коммерческих проблем», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.

Ожидается, что решение по календарю будет принято до летнего перерыва. Гран-при Катара и Абу-Даби, запланированные на конец ноября и начало декабря, остаются под угрозой отмены из-за нестабильной ситуации на Востоке.