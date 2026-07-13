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Фредерик Вассёр высказался о возможных изменениях в календаре Формулы-1 на сезон-2026

Фредерик Вассёр высказался о возможных изменениях в календаре Формулы-1 на сезон-2026
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команды полностью доверяют Международной автомобильной федерации (ФИА) и Formula One Management (ФОМ) в вопросах календаря.

«Честно говоря, я думаю, что мы все в одной лодке — и команды, и ФОМ, и ФИА. Мы все хотим проводить гонки, хотим, чтобы этапов было больше и чтобы они проходили как можно чаще. Но ситуация такая, какая она есть. Мы полностью доверяем ФИА и ФОМ в вопросах календаря. Они усердно работают над поиском решений, и я действительно убеждён, что делают всё возможное», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

Сезон-2026 сокращён до 22 гонок после отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за нестабильности в регионе. Гран-при Катара и Абу-Даби также остаются под угрозой.

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