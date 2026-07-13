«Это рецепт катастрофы». Палмер — о дуэте Ферстаппена и Антонелли

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что возможный переход четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Мерседес» может создать серьёзные проблемы внутри команды, особенно в связке с нынешним пилотом команде Кими Антонелли.

«Единственный вариант, при котором в «Ред Булл» освободится действительно привлекательное место, это если Макс перейдёт либо в «Макларен», либо в «Мерседес». Тогда в «Ред Булл» появится вакансия, которая станет интересным вариантом. Но в случае с «Мерседесом» я вижу одну проблему. Если Джордж решит уйти и начать всё с чистого листа в другой команде, а это очень большое «если», захочет ли Тото Вольф поставить рядом со своим главным талантом, Кими Антонелли, Макса Ферстаппена?

Сейчас это выглядит как рецепт катастрофы. Думаю, Кими уже доказал, что способен быть первым номером. Он точно не придёт на роль второго пилота. Поэтому мне кажется, что Кими поднялся на такой уровень, что, если Джордж уйдёт, Макс уже не будет идеальной заменой», — приводит слова Палмера издание RacingNews365.