Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это рецепт катастрофы». Палмер — о дуэте Ферстаппена и Антонелли

«Это рецепт катастрофы». Палмер — о дуэте Ферстаппена и Антонелли
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что возможный переход четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Мерседес» может создать серьёзные проблемы внутри команды, особенно в связке с нынешним пилотом команде Кими Антонелли.

«Единственный вариант, при котором в «Ред Булл» освободится действительно привлекательное место, это если Макс перейдёт либо в «Макларен», либо в «Мерседес». Тогда в «Ред Булл» появится вакансия, которая станет интересным вариантом. Но в случае с «Мерседесом» я вижу одну проблему. Если Джордж решит уйти и начать всё с чистого листа в другой команде, а это очень большое «если», захочет ли Тото Вольф поставить рядом со своим главным талантом, Кими Антонелли, Макса Ферстаппена?

Сейчас это выглядит как рецепт катастрофы. Думаю, Кими уже доказал, что способен быть первым номером. Он точно не придёт на роль второго пилота. Поэтому мне кажется, что Кими поднялся на такой уровень, что, если Джордж уйдёт, Макс уже не будет идеальной заменой», — приводит слова Палмера издание RacingNews365.

Материалы по теме
Зачем Ферстаппену бросать «Ред Булл» ради «Макларена»? Переходить нельзя остаться
Зачем Ферстаппену бросать «Ред Булл» ради «Макларена»? Переходить нельзя остаться
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android