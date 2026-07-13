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Стало известно, какие варианты замены этапов на Ближнем Востоке рассматривает Формула-1

Стало известно, какие варианты замены этапов на Ближнем Востоке рассматривает Формула-1
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Формула-1 продолжает искать возможные замены этапам, проведение которых оказалось под угрозой из-за ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает Motorsport Italia, у большинства потенциальных вариантов серьёзные ограничения.

Одним из резервных вариантов ранее считалась Турция. Однако трассе «Истанбул Парк» требуется модернизация, в том числе обновление поребриков и элементов безопасности. Провести эти работы можно только при поддержке правительства Турции.

Кроме того, обсуждалась возможность возвращения в календарь этапов в Портимане и Имоле. Но европейские трассы в настоящий момент не рассматриваются как реалистичный вариант. По информации источника, после этапа в Мадриде Формула-1 покидает Европу, и команды заранее планируют перебазирование грузовиков, обслуживание моторхоумов и работу инженерных баз. Возвращение на европейские трассы ради одной или двух гонок создало бы серьёзные логистические сложности.

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