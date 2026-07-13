На Гран-при Бельгии ожидается дождь все три дня уикенда

По прогнозам погоды на 13 июля, на предстоящем Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам» в течение всех трёх дней уикенда ожидаются дожди.

Вероятность осадков в пятницу и субботу оценивается в 50-67%, в воскресенье — около 39% к моменту старта гонки в 15:00 по местному времени (16:00 мск). Температура воздуха ожидается на уровне плюс 20-25˚C, ветер — преимущественно северо-западный, что создаст попутный ветер на прямой «Кеммель» и встречный — в шикане под названием «Автобусная остановка» (Bus Stop).

Это будет первый случай в сезоне-2026, когда соревновательные сессии пройдут в полностью мокрых условиях. Ранее у некоторых пилотов — Льюиса Хэмилтона, Пьера Гасли, Лиама Лоусона и Арвида Линдблада — был опыт работы на мокрой трассе во время предсезонных шинных тестов «Пирелли», однако ни одна гоночная сессия в этом году не проводилась при дожде. На старте Гран-при Канады были лишь небольшие капли дождя, и большинство пелотона стартовало на «сликах».

Ожидается, что дождливая погода станет дополнительным вызовом для команд и пилотов, особенно с учётом того, что машины нового поколения ещё не тестировались в таких условиях.