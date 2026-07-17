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Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: пятничные заезды, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: пятничные заезды, онлайн-трансляция
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Сегодня, 17 июля, на трассе «Спа-Франкоршам» стартует 10-й этап чемпионата мира Формулы-1 сезона-2026 — Гран-при Бельгии. По прогнозам погоды, в пятницу ожидается дождь с вероятностью 50-67%, что может усложнить работу команд и пилотов.

«Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик, которые будут доступны по ссылкам ниже или же в Матч-центре:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 1
17 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47.070
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.145
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.207

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 2
17 июля 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:45.944
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.190
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.472

Лидером общего зачёта пилотов после девяти этапов остаётся Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На его счету 179 очков. На втором месте располагается его напарник Джордж Расселл (154). Замыкает тройку лидеров пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон (147).

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