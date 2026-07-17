Формула-1, Гран-при Бельгии — 2026: пятничные заезды, онлайн-трансляция

Сегодня, 17 июля, на трассе «Спа-Франкоршам» стартует 10-й этап чемпионата мира Формулы-1 сезона-2026 — Гран-при Бельгии. По прогнозам погоды, в пятницу ожидается дождь с вероятностью 50-67%, что может усложнить работу команд и пилотов.

«Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик, которые будут доступны по ссылкам ниже или же в Матч-центре:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1.

Лидером общего зачёта пилотов после девяти этапов остаётся Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На его счету 179 очков. На втором месте располагается его напарник Джордж Расселл (154). Замыкает тройку лидеров пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон (147).