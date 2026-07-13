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Колапинто поддразнил английских болельщиков перед матчем Аргентины и Англии на ЧМ-2026

Колапинто поддразнил английских болельщиков перед матчем Аргентины и Англии на ЧМ-2026
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Пилот «Альпин» Франко Колапинто на фестивале скорости в Гудвуде пошутил над английскими болельщиками в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мой любимый соперник — сборная Англии, с которой мы сыграем в среду. Я молился, чтобы Англия прошла дальше, чтобы мы смогли их победить. Я окружён англичанами… Боюсь только [Джуда] Беллингема», — приводит слова Колапинто издание Autosport.

Джуд Беллингем оформил дубли во встречах 1/8 и 1/4 финала ЧМ-2026, став претендентом на звание лучшего бомбардира турнира (шесть голов). Возглавляет снайперскую гонку Лионель Месси, в активе которого восемь забитых мячей.

Матч Англия — Аргентина пройдёт в среду, 15 июля, на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Начало встречи — в 22:00 мск.

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