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Албон рассказал, как отец оформил его комнату в стиле Шумахера

Албон рассказал, как отец оформил его комнату в стиле Шумахера
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Пилот «Уильямса» Александер Албон признался, что в детстве его главным кумиром был семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

«Я просто безумно фанател от Михаэля. Шумахер был моим кумиром. Отец оформил для меня всю спальню в красном цвете: красный ковёр, красные стены, красный будильник, красная наволочка, красное одеяло», — приводит слова Албона издание F1overtsteer.

Михаэль Шумахер выступал в Формуле-1 в периоды с 1991 по 2006 год и с 2010-го по 2012-й. За это время он смог семь раз стать чемпионом мира, одержать 91 победу, 155 раз подняться на подиум и заработать 68 поул-позиций. Немец за свою карьеру выступал за «Бенеттон», «Мерседес», «Джордан», однако увековечил своё имя в «Феррари», с которыми пять раз подряд брал титул.

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