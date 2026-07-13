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Ваулз — о Гран-при Бельгии: отличная возможность для нас перезагрузиться

Ваулз — о Гран-при Бельгии: отличная возможность для нас перезагрузиться
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз с оптимизмом смотрит на предстоящий этап в Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам» уже в эти выходные с 17 по 19 июля.

«Погода всегда остаётся серьёзным фактором. Понимаю, что сейчас стоит жара, но в Бельгии всё может быть совсем иначе. Посмотрим, станет ли этот этап первым дождевым Гран-при сезона-2026. Как бы то ни было, я всегда с удовольствием приезжаю туда. Мне нравится эта трасса, потому что она бросает вызов, не похожий ни на один другой автодром в календаре. И это отличная возможность для нас перезагрузиться и вернуться ещё сильнее», — приводит слова Ваулза издание Motorsport Week.

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