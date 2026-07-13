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В «Рейсинг Буллз» опровергли слухи о гарантированном месте Цолова в команде на 2027 год

В «Рейсинг Буллз» опровергли слухи о гарантированном месте Цолова в команде на 2027 год
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Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер опроверг слухи, что болгарский гонщик Формулы-2 Никола Цолов гарантированно получит место в команде в следующем сезоне. Цолов лидирует в личном зачёте Ф-2, однако ему пока не хватает очков в суперлицензии для перехода в Формулу-1.

«Сейчас мы рассматриваем возможность провести для него тесты по программе TPC, поскольку для участия в пятничных свободных заездах ему необходима суперлицензия. Ему всё ещё не хватает нескольких километров необходимого пробега, и мы планируем провести эти тесты осенью. Всё остальное — слухи. Он проделывает великолепную работу и является очень талантливым гонщиком. Разумеется, мы внимательно следим за ним. Но пока прошло всего семь гонок [в Ф-2], а Лиам [Лоусон] и Арвид [Линдблад] также выступают очень здорово. Поэтому сейчас такой вариант даже не рассматривается», — приводит слова Байера издание PlanetF1.

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