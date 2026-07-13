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«Феррари» показала, как выглядит круг «Мадринга» с бортовой камеры SF-26

«Феррари» показала, как выглядит круг «Мадринга» с бортовой камеры SF-26
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«Феррари» опубликовала видео первого заезда болида SF-26 по трассе «Мадринг», которая в сентябре примет Гран-при Испании. За рулём побывали оба пилота команды — Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. «Скудерия» стала первой командой Формулы-1, опробовавшей новую конфигурацию трассы в Мадриде.

Заезды прошли в рамках съёмочного дня, который позволил итальянской команде проехать до 200 км на актуальном болиде SF-26. При этом команда использовала демонстрационные шины «Пирелли», которые отличаются от боевых составов, что ограничивает возможность получения какого-либо преимущества. По информации источников, день прошёл без серьёзных проблем как для команды, так и для организаторов трассы.

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