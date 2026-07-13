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Чемпион IndyCar Палоу подарил Трампу гоночный шлем серии

Чемпион IndyCar Палоу подарил Трампу гоночный шлем серии
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Четырёхкратный чемпион IndyCar Алекс Палоу подарил президенту США Дональду Трампу фирменный гоночный шлем во время мероприятия, посвящённого предстоящему этапу серии в Вашингтоне.

Новая гонка IndyCar состоится 22-23 августа 2026 года и будет приурочена к празднованию 250-летия подписания Декларации независимости США. Организаторы сделают гоночный уикенд открытым для публики и бесплатным для посещения.

Трасса представляет собой уличное кольцо длиной 2,74 км с семью поворотами. Маршрут пройдёт по Пенсильвания-авеню мимо Смитсоновского Национального музея авиации и космонавтики, Национальной галереи искусств и Национального архива. Пит-лейн расположится на Пенсильвания-авеню между первым и вторым поворотами.

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