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Перес рассказал, как спас «Форс Индия» от банкротства

Перес рассказал, как спас «Форс Индия» от банкротства
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Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал, какую роль сыграл в спасении команды «Форс Индия» от банкротства в 2018 году.

«Это произошло уже на самой поздней стадии. Я тогда вообще ничего не понимал в юридических вопросах. Мне не выплачивали зарплату целый год. Для нас это уже стало чем-то привычным, были постоянные задержки. Но однажды мой менеджер сказал, что один из поставщиков, которому не заплатили, подал заявление о принудительной ликвидации компании.

Я спросил: «Что это значит?» Он ответил: «По сути, компанию могут закрыть, и вся команда лишится работы. После этого спасти её уже не получится». Тогда мы начали процесс перевода команды под внешнее управление ещё до того, как это заявление вступило бы в силу. Вместе с моим менеджером Хулианом. Если бы мы не перевели команду под внешнее управление, она бы тогда обанкротилась.

Тогда это была «Форс Индия», нынешняя «Астон Мартин». «Астон Мартин» просто не существовала бы. У нас было 90 дней, чтобы найти покупателя. К счастью для команды, появился Лоуренс [Стролл], который в итоге и купил её, пока она находилась под внешним управлением. Это оказалось настоящим безумием, потому что всё происходило летом, от гонки к гонке. Помню, перед тем как сесть в машину, я разговаривал с юристами и вообще не понимал, о чём идёт речь. Сейчас мне всё это гораздо понятнее, но тогда всё было совсем не очевидно.

В конце концов мне пришлось собрать сотрудников и всё объяснить, потому что со стороны выглядело так, будто именно гонщик отправил команду под внешнее управление. Я сказал им: «Я делаю это только потому, что так будет лучше для каждого из вас. Иначе вы потеряете всё, включая свои рабочие места». В итоге я объяснил им, как всё устроено. После этого люди стали гораздо спокойнее. Но в тот период, пока команда находилась под внешним управлением, неопределённости всё равно было очень много», — приводит слова Переса портал F1oversteer.

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