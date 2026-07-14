Валентино Росси намерен получить допуск к «Нордшляйфе» до конца 2026 года

Девятикратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси рассчитывает до конца 2026 года получить специальный допуск к выступлениям на трассе «Нордшляйфе», чтобы в дальнейшем дебютировать в легендарной гонке «24 часа Нюрбургринга».

По информации Motorsport, итальянец и его менеджмент подбирают этап серии Nürburgring Endurance Series (NLS), в котором он сможет выполнить необходимые требования для получения лицензии. Обязательным условием остаётся выступление на автомобиле BMW, а наиболее вероятным вариантом считается новый BMW M2 Racing.

После упрощения регламента в 2026 году для получения допуска Росси достаточно провести одну гонку NLS (или квалификационного этапа «24 часов Нюрбургринга»), проехать не менее восьми кругов и избежать нарушений по ходу заезда. Если все условия будут выполнены, итальянец сможет заявиться на «24 часа Нюрбургринга» в 2027 году при соблюдении остальных требований организаторов.

Ранее Росси уже заявлял, что старт в знаменитой суточной гонке входит в число его главных целей.

«Да, потому что теперь, похоже, получить этот допуск можно за один уикенд. Мы обсуждаем всё с BMW. «24 часа Нюрбургринга» определённо входят в мой список целей. Надеюсь, нам удастся реализовать этот проект вместе с BMW», — говорил Росси.

Одним из наиболее вероятных вариантов для дебюта Росси в NLS считается сентябрьский этап с двумя четырёхчасовыми гонками. Такой формат позволит ему получить вторую попытку в случае, если первая гонка сложится неудачно из-за аварии или погодных условий. Альтернативой остаётся финальный этап сезона, который пройдёт 10 октября.

Если Росси успешно оформит допуск, то в 2027 году он может оказаться на стартовой решётке «24 часов Нюрбургринга» вместе с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном, который также проявляет интерес к участию в культовой гонке.