«Это заслуга обеих сторон». Вассёр объяснил прогресс «Феррари» в сезоне-2026

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о прогрессе команды и её пилота семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Это заслуга обеих сторон. Мы узнали Льюиса, он узнал команду. Мы работаем над этой машиной с самого начала, он был здесь, когда мы начинали проект год назад. Камушек за камушком, здесь нет революций, это не одно решение, сейчас всё согласовано намного лучше. Машина также стала лучше, чем в прошлом году, шаг за шагом мы прибавляем», — приводит слова Вассёра издание Сrash.net.

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