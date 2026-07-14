Глава «Рейсинг Буллз»: у нас никто не убивает за вылет из первого сегмента квалификации

Глава «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о подходе руководства команды к работе с пилотами – новозеландцем Лиамом Лоусоном и британцем Арвидом Линдбладом.

«Один из ключей к успеху – сопровождение. Они будут совершать ошибки. В Формуле-1 невероятно трудно. Она очень сложна. Пилоты приходят из Ф-3, Ф-2, но до этого они уже прошли много этапов, Ф-4, например. Это небольшие шаги, но затем они приходят в Ф-1, и это огромный шаг. Поэтому очень важно вести их. Когда становится трудно, а это неизбежно происходит, мы должны помогать им, поддерживать их, а не изнашивать.

У нас меньше давления. Меньше ожиданий. Если вы гоняетесь за одну из четырёх лучших команд, то каждый уикенд обязаны проходить в Q3 и набирать очки. Для нас попадание в Q3 и очки это фантастика. Если пилот из топ-команды вылетел в Q1, это катастрофа. У нас это также неудовлетворительно, но никто не будет убивать за это», — приводит слова Пермейна издание RacingNews365.