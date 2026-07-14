Маттиа Бинотто ответил, когда «Ауди» надеется получить первые серьёзные результаты в Ф-1

Глава «Ауди» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от развития команды, проводящей дебютный сезон в Формуле-1.

«Мы поставили себе цель, простирающуюся далеко за 2026 и 2027 год. Наша цель к 2030 году – создать команду, способную бороться за чемпионство. И мы знаем, что у нас будут важные отметки на этом пути. Первой, вероятно, для нас станет 2028 год, когда мы рассчитываем на большой скачок в качестве. Поэтому я рассматриваю 2026 и 2027 годы как годы строительства, а не годы, которые оцениваются исключительно по результатам гонок.

На данном этапе меня больше всего интересует рост компании. На трассе работают около 100 человек, но за кулисами около 1400 человек ежедневно работают над шасси и силовой установкой. Люди видят только команду на трассе, но это видимая часть проекта. Трасса это как вишенка на торте. Для начала нам нужен торт», — приводит слова Бинотто издание Motorsport.