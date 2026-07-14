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Пиастри: условия на Гран-при Великобритании показали, в чём «Макларен» слаб

Пиастри: условия на Гран-при Великобритании показали, в чём «Макларен» слаб
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри заявил, что команда не сможет бороться за лидерство в чемпионате, пока машина будет зависима от погодных условий.

«Думаю, что условия там [на Гран-при Великобритании] определённо показали, в чём мы слабы. Когда есть сцепление, когда есть стабильность, мы можем бороться или приближаться к этому, мы можем спрятать кое-какие проблемы.

Условия были очень тяжёлыми, некуда прятаться, поэтому тот факт, что мы оказались так далеко [в квалификации], не стал большим сюрпризом. У нас есть несколько областей, где мы хотим поработать, но мы определённо испытываем трудности, когда условия становятся сложнее.

Мы видели в Канаде и Монако, где было тяжело попадать в нужную температуру шин, что испытываем трудности. Когда поднимается ветер, когда ситуация немного выходит за рамки, мы мучаемся», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.

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