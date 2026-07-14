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Стала известна развлекательная программа ГАРАЖ ФЕСТ «Игора Драйв» 2026

Стала известна развлекательная программа ГАРАЖ ФЕСТ «Игора Драйв» 2026
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18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв» пройдёт пятый, юбилейный фестиваль ГАРАЖ ФЕСТ.

В этом году ГАРАЖ ФЕСТ выходит на новый уровень: гостей ждёт самая продолжительная гонка в истории фестиваля, сражение блогеров в трёх дисциплинах и мобильное приложение, которое сделает навигацию по празднику ещё удобнее.

Автоспорт: эндуранс, дрифт и спринт

В этом году автоспортивная программа фестиваля включает три соревнования. Главная гоночная премьера — субботний марафон «1000 километров Игора Драйв». Впервые в истории российского автоспорта на автодроме пройдёт гонка на выносливость протяжённостью восемь часов. На старт выйдут ведущие команды марафонских гонок.

В воскресенье эстафету подхватит Кубок GT — заезды мощных спорткаров BMW, Mercedes-AMG, Porsche и Toyota. Соревнование второй раз пройдёт в рамках фестиваля, и оно уже успело завоевать любовь зрителей.

Параллельно на дрифт-площадке состоится этап Открытого чемпионата РДС: легендарный «бетонный Колизей» вновь проверит пилотов на прочность, а болельщики получат полное погружение в борьбу, ведь машины проносятся в непосредственной близости от трибун. В субботу пройдут одиночные квалификации, а в воскресенье — сетка на выбывание.

Медиа Гонки: новый формат борьбы

Проект Медиа Дрифт, с успехом прошедший в прошлом году, эволюционировал в полноценное многоборье. Звёзды медиапространства сразятся в трёх дисциплинах: тайм-атаке на болидах Формулы-4, дрифте и дрэг-рейсинге на 200 метров. Победитель определится по сумме результатов, что уравняет шансы участников с разным уровнем подготовки.

В этот раз за руль сядут Big Russian Boss, создатель канала «Форсаж» Антон Скрыпников, Ян Дилан и Екатерина Тюрина. Для зрителей это шанс увидеть, как медийные личности справляются с настоящей гоночной техникой.

Специальный подарок для поклонников: в субботу, 18 июля, с 17:00 до 19:00 все участники Медиа Гонок проведут автограф-сессию в зоне «Автокультура». Блогеры пообщаются с гостями, можно будет взять автографы и сфотографироваться с ними. Кроме того, звёзды Медиа Гонок примут участие в параде пилотов Открытого чемпионата РДС в воскресенье.

Масштабная выставка автомобилей

Традиционно важной частью фестиваля станет выставка «Автокультура», которая в этом году посвящена теме «Большое путешествие». Посетители увидят редкие спорткары класса Гран-туризма, автомобили, подготовленные для дальних странствий, а также гоночные машины, способные преодолеть в режиме максимальной атаки не одну сотню километров.

Лекторий «Автокультура» соберёт путешественников, автожурналистов и экспертов индустрии. Они расскажут, как подготовить машину к многодневному пробегу, поделятся опытом кругосветных поездок и откроют секреты маршрутов, доступных каждому.

Зрители смогут увидеть машины в движении: на протяжении всего фестиваля по несколько раз в день будут проходить автодефиле — часть автомобилей проедет по красной ковровой дорожке перед зрителями, а ведущий расскажет об их особенностях и истории. А в воскресенье на шоссейно-кольцевой трассе состоится масштабный парад, в котором примут участие десятки машин.

В зоне RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу зрителей ждут лучшие образцы дрэг-техники — от сверхмощных «Жигулей» до дрэгстеров и прототипов мощностью 4000 сил. Экспозиция развернётся в формате живого музея, где с каждым экспонатом можно познакомиться в деталях. В воскресенье на прямой старт-финиш шоссейно-кольцевой трассы пройдут шоу-заезды. Зрители на трибунах смогут почувствовать мощь и послушать рев могучих двигателей, которые развивают тысячи лошадиных сил.

Музыкальная программа: Гагарина, Дмитриенко, «Комната культуры»

Вечером на сцену фестиваля выйдут звёзды первой величины. В субботу для гостей выступит Полина Гагарина — одна из самых популярных и титулованных артисток страны. В воскресенье эстафету подхватит Ваня Дмитриенко, а атмосферу праздника дополнит группа «Комната культуры». Живые концерты станут эмоциональным якорем фестиваля, соединяя адреналин гонок с энергией тысяч зрителей.

Отдых для всей семьи

В этом году организаторы подготовили обновлённую фудкорт-зону: помимо фудтраков, появится организованное пространство с большим выбором кухонь, корнеры и смокеры. Каждый сможет подобрать себе еду и формат по вкусу.

Для юных гостей весь день будет открыта детская зона с аниматорами, играми и развивающими мастер-классами. Развлекать малышей поможет команда аниматоров во главе с талисманом автодрома — рысью Сидом. С ним можно будет сфотографироваться, поиграть и получить памятные сувениры.

Впервые на фестивале заработает «Почта ГАРАЖ ФЕСТ»: любой желающий сможет отправить уникальные лимитированные открытки прямо с фестиваля в любую точку нашей страны.

В зонах партнёров фестиваля будут организованы разнообразные развлечения, а также пройдут розыгрыши призов, можно будет погонять на радиоуправляемых машинках или поучаствовать в краш-тесте.

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