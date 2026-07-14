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Третий этап Yuka Drive Gymkhana PRO состоится 19 июля в Казани

Третий этап Yuka Drive Gymkhana PRO состоится 19 июля в Казани
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19 июля в Казани состоится третий этап Yuka Drive Gymkhana серии PRO. Впервые соревнования пройдут на территории стадиона «Ак Барс Арена», где организаторы подготовят новую конфигурацию трассы специально для сильнейших пилотов России и Беларуси.

Казанский этап станет одним из ключевых в нынешнем сезоне. После двух прошедших этапов лидеры серии подошли к нему с одинаковым количеством очков, поэтому именно результаты в столице Татарстана могут серьёзно повлиять на расстановку сил как в личном, так и в командном зачётах.

На старт выйдут более 40 пилотов из России и Беларуси. В числе участников — действующие лидеры сезона, победители и призёры прошлых этапов, а также команда Fortis YUKA Первых, за которую выступает актёр и телеведущий Денис Дорохов. Для него это уже очередной этап сезона в командном зачёте серии PRO.

Промежуточный личный зачёт после двух этапов:

  1. Аркадий Цареградцев (Fortis YUKA Первых) — 471 очко;
  2. Алексей Шендюков (Телеканал «Драйв») — 471 очко;
  3. Сергей Тихоненко (Vissol Crew) — 292 очка.

Промежуточный командный зачёт:

  1. Fortis YUKA Первых — 618 очков;
  2. Телеканал «Драйв» — 581 очко;
  3. Vissol Crew — 388 очков;
  4. ТАЧАГА — 323 очка;
  5. Elastomeric Team — 252 очка;
  6. Adhesol — 216 очков;
  7. Drift Racing Park — 175 очков;
  8. Young Wave Team — 156 очков;
  9. MBM — 121 очко;
  10. Petrolero — 120 очков.

Помимо спортивной программы зрителей ждут квалификационные и парные заезды, парад пилотов, где можно будет пообщаться с участниками, взять автографы и сделать совместные фотографии.

Для гостей также подготовят выставку автомобилей, интерактивные площадки, тренажёр на реакцию, фотозоны, фудкорт и зоны отдыха. Одной из самых популярных активностей вновь станет G-Taxi — возможность проехать по трассе вместе с профессиональным пилотом и почувствовать особенности джимханы с пассажирского сиденья. Следить за борьбой можно будет как с территории фестиваля, так и со зрительских трибун, с которых открывается обзор всей конфигурации трассы.

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