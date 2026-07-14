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Формула-1 может провести две гонки в Азербайджане или Сингапуре — Motorsport Italia

Формула-1 может провести две гонки в Азербайджане или Сингапуре — Motorsport Italia
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Руководство Формулы-1 ищет замену для предстоящих этапов в Катаре и ОАЭ, которые могут быть отменены из-за вновь обострившейся политической ситуации на Ближнем Востоке.

Одной из причин желания сохранить текущее число гонок (22) являются возможные санкции со стороны спонсоров и телеканалов.

Как сообщает Motorsport Italia, в Ф-1 рассматривают возможность проведения второй гонки на этапе в Азербайджане или Сингапуре, однако этот вариант не считается предпочтительным. Также поднимался вопрос о проведении Гран-при Турции, но он был снят из-за состояния трассы.

Напомним, весной календарь Формулы-1 сократился с 24 до 22 гонок из-за отмены этапов в Саудовской Аравии и Бахрейне.

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