Четвёртый этап RDS Open пройдёт 18 и 19 июля в Санкт-Петербурге

18 и 19 июля автодром «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге вновь примет этап Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии (RDS Open). Соревнования пройдут в рамках юбилейного ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв и станут частью большой фестивальной программы.

В список участников вошли пилоты из Самары, Екатеринбурга, Ставропольского края, Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Зрители увидят динамичные и плотные заезды постоянных представителей пелетона RDS Open сезона-2026: действующего чемпиона RDS Open и лидера личного зачёта по итогам прошедших этапов Анатолия Щербака, пилотов Владимира Афанасьева, Игоря Озолина, а также Станислава Антропова (все трое представляют команду Tamashi Racing), спортсменов из команды STAR PËR STARS AIMOL Дмитрия Добровольского, Владислава Ерофеева и Сергея Корнеева, пилота команды «ЦМРБанк» Руслана Арефьева, а также спортсменов, выступающих в личном зачёте — Сергея Давидадзе и Александра Леонова.

Кроме того, в рамках четвёртого этапа в состав участников войдут три спортсмена из Санкт-Петербурга — Денис Бочкарёв, известный зрителям RDS Open по сезону 2025 года, а также Елисей Никитин и Матвей Вахрушев.

Расписание четвёртого этапа Открытого чемпионата РДС

Соревновательный уикенд пройдёт по знакомому постоянным зрителям расписанию. В субботу, 18 июля, зрителей ждут квалификационные заезды, а в воскресенье, 19 июля — парные заезды по системе с выбыванием после двух поражений (англ. — Double Elimination).

Суббота, 18 июля

12:20-12:35 Парад пилотов на трассе;

13:00-16:00 Квалификация и «Медиа Гонки»;

16:30-17:15 Автограф-сессия в сервис-парке;

17:45-19:15 Парные тренировки.

Воскресенье, 19 июля

10:30-10:45 Парад пилотов на трассе;

10:45-11:30 Автограф-сессия в сервис-парке;

12:00-17:30 Парные заезды;

17:50 Церемония награждения.