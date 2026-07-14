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ФИА сохранит лимит на замены компонентов двигателя Ф-1 в 2027 и 2028 годах

ФИА сохранит лимит на замены компонентов двигателя Ф-1 в 2027 и 2028 годах
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Международная автомобильная федерация (ФИА) сохранит лимит на число замен компонентов силовой установки в Формуле-1 в 2027 и 2028 годах, сообщает издание RacingNews365.

Напомним, в сезоне-2026 ФИА увеличила допустимое число замен в связи со сменой регламента. Командам было дано право на использование одного дополнительного компонента силовой установки, а именно двигателя внутреннего сгорания (ДВС), турбокомпрессора, блока MGU-K, батареи, блока управления (PU-CE) и вспомогательных компонентов (PU-ANC).

Изначально планировалось, что в 2027 году Формула-1 вернётся к стандартному числу замен, однако в настоящий момент от этого решили отказаться.

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