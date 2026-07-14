В «Астон Мартин» начали обсуждение бюджета с ФИА

Гоночный директор «Астон Мартин» Майк Крак не исключил возможные трудности команды с бюджетом в нынешнем сезоне. По слова функционера, руководство гоночного коллектива уже начало обсуждение этого вопроса с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

«Вы идёте в супермаркет, и у вас есть € 100. Вы можете потратить только € 100. Если вы потратите их, то больше ничего не сможете потратить. Не стоит забывать о том, что могут произойти инциденты. Вам приходится придерживать определённый запас в этих € 100. Существует постоянный баланс между разработками и участием в соревнованиях.

Сейчас идёт обсуждение касательно ограничения бюджета. Нам нужно понять, что мы можем сделать. Но я уверен, что грядущие обновления не будут последними», — приводит слова Крака издание Marca.