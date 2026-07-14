«Было забавно, а теперь глупо». Арвид Линдблад признался, что у него нет водительских прав

Пилот «Рейсинг Буллз» британец Арвид Линдблад сообщил, что пытается получить водительские права.

«Немного грустно, что у меня всё ещё нет водительских прав. Сначала это было забавно, а теперь это становится глупым, но я над этим работаю. Вчера у меня был первый урок вождения, и мне нужно с этим покончить», — приводит слова Линдблада Sky Sports.

Напомним, после девяти этапов Формулы-1 в сезоне-2026 Линдблад, для которого нынешний чемпионат является дебютным, располагается на 11-й строчке в личном зачёте пилотов. Его напарник новозеландец Лиам Лоусон – 10-й.

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