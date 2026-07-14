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Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии

Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдёт с 17 по 19 июля в Спа.

«Моя цель – найти то самое правильное ощущение от машины. Если удастся, уверен, я смогу выжать максимум из неё. В противном случае всё усложнится.

Если говорить о результате, очевидно, как команда мы пытаемся бросить вызов «Мерседесу». Мы ожидали очень тяжёлого уикенда в Сильверстоуне. И перед тем уикендом мы предполагали, что в Спа будет ещё хуже. Однако мы немного ближе, чем считали, но я хочу в этом убедиться. Лично я не буду сосредотачиваться на победе, потому что это неправильный подход. Вместо этого я сосредоточусь на процессе», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.

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