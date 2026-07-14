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«Я переживал». Лиам Лоусон рассказал, как социальные сети влияли на его карьеру в Ф-1

«Я переживал». Лиам Лоусон рассказал, как социальные сети влияли на его карьеру в Ф-1
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Пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон высказался о давлении на пилотов Формулы-1 в социальных сетях.

«Это определённо вопрос психологии. Развитие устойчивости к этому стало для меня ключевым моментом. Я переживал, когда пришёл [в Формулу-1], больше, чем мы все говорим. Это было что-то новое. Как уже говорил, мой телефон просто взрывался, я думал: «Вау, это безумие. Не ожидал этого».

Несмотря на весь опыт последних 12 месяцев, считаю, что сейчас нахожусь в лучшем положении, мне уже всё равно. Хотя очень легко подумать, что всё это несправедливо», — сказал Лоусон в подкасте High Performance.

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