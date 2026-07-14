«Он жалеет об этом». Штайнер уверен, что Ферстаппен упустил шанс перейти в «Мерседес»

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер считает, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен упустил возможность перейти в «Мерседес».

«Когда «Мерседес» вёл переговоры с Джорджем [Расселлом], Макс вполне мог стать альтернативным вариантом. Думаю, Макс тогда не был уверен в том, что его ждёт в будущем, но в итоге возможность была упущена. Его убедили остаться и дождаться вступления в силу нового регламента. Но теперь уже не просто немного поздно, теперь уже слишком поздно. Уверен, он жалеет об этом. У «Мерседеса» есть восходящая суперзвезда и очень сильный гонщик в лице Джорджа. Зачем им тратить дополнительные деньги, чтобы приглашать Макса?

Единственный вариант, при котором Макс может оказаться в «Мерседесе», это если Джордж уйдёт. Но Макс обойдётся значительно дороже, к тому же может нарушить баланс, который сейчас сложился вокруг [Андреа] Кими [Антонелли]. На мой взгляд, Тото [Вольф] слишком умён, чтобы совершить такую ошибку. Если бы он выступал за «Мерседес» и вёл себя так же, ему бы сразу сказали: «У нас так не принято», — приводит слова Штайнера издание GPblog.