Стелла объяснил, почему не хочет давать советы Мекису

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что не собирается рассуждать, как Лоран Мекис должен выводить «Ред Булл» из сложной ситуации, которая связана с неудачными уикендами и слухами об уходе Макса Ферстаппена.

«Вы имеете в виду, если бы я был Лораном? Знаете, у меня и в «Макларене» достаточно забот, чтобы как можно быстрее отыграть полсекунды.

Не стоит забывать, что и мы начали сезон не лучшим образом с точки зрения надёжности. Причём проблемы касаются не только силовой установки, но и шасси. Даже сейчас, оценивая ситуацию с точки зрения работы команды, могу сказать, что нам следовало позвать Оскара на пит-стоп кругом раньше. Так мы бы выиграли немного времени в гонке.

Поэтому, если говорить об Андреа Стелле, в «Макларене» у меня достаточно работы, чтобы не думать, что должен делать Лоран. Лоран очень способный, умный и компетентный специалист. Уверен, он сделает всё необходимое. Надеюсь, «Макларен» и «Ред Булл» смогут присоединиться к «Мерседесу» и «Феррари», во второй половине сезона увидим ещё более захватывающую борьбу в Формуле-1», — приводит слова Стеллы RacingNews365.