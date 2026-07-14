Расписание трансляций Гран-при Бельгии — 2026

С 17 по 19 июля в календаре Формулы-1 запланирован 10-й этап сезона 2026 года — Гран-при Бельгии. Все заезды можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV.
На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда, где отразит все основные события.
Формула-1. Гран-при Бельгии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):
Пятница, 17 июля:
14:30. Первая тренировка;
18:00. Вторая тренировка.
Суббота, 18 июля:
13:30. Третья тренировка;
17:00. Квалификация.
Воскресенье, 19 июля:
16:00. Гонка.