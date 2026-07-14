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Расписание трансляций Гран-при Бельгии — 2026

Расписание трансляций Гран-при Бельгии — 2026
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С 17 по 19 июля в календаре Формулы-1 запланирован 10-й этап сезона 2026 года — Гран-при Бельгии. Все заезды можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV.

На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда, где отразит все основные события.

Формула-1. Гран-при Бельгии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 17 июля:

14:30. Первая тренировка;
18:00. Вторая тренировка.

Суббота, 18 июля:

13:30. Третья тренировка;
17:00. Квалификация.

Воскресенье, 19 июля:

16:00. Гонка.

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