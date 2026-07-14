Вольф высказался о проблемах «Мерседеса» перед этапом в Бельгии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда обязана решить проблемы с надёжностью уже на Гран-при Бельгии.

«Последние несколько гонок ясно показали как наши сильные стороны, так и те области, в которых нам необходимо прибавить. У нас есть машина, способная бороться в лидирующей группе и набирать много очков, однако мы не смогли реализовать этот потенциал в максимально возможный результат. Из-за проблем с надёжностью потеряли немало очков, а в столь плотной борьбе чемпионата не можем позволить себе подобную роскошь. Нет никакого смысла обладать высокой скоростью, если не доводишь дело до результата.

«Спа» — одна из самых сложных трасс в календаре. Как и в «Сильверстоуне», здесь важную роль будет играть управление энергией, однако особенности конфигурации трассы предъявляют совсем другие требования. Обычно этап в Спа дарит зрелищную борьбу и предоставляет реальные возможности для обгонов, тогда как квалификация остаётся серьёзным испытанием.

Это второй этап подряд перед летним перерывом, хотим уйти на каникулы на более позитивной ноте. Наша цель — провести уикенд без ошибок, обеспечить необходимую надёжность и превратить потенциал машины в то количество очков, которое она действительно способна принести. В последних гонках мы упустили слишком многое. Нужно сделать всё, чтобы начиная с этого уикенда подобное больше не повторилось», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.