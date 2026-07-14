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Гасли анонсировал четвёртый благотворительный забег в память об Антуане Юбере

Гасли анонсировал четвёртый благотворительный забег в память об Антуане Юбере
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал, что во время гоночного уикенда в Спа вновь проведёт благотворительный забег Run For Anthoine, посвящённый памяти своего друга, французского гонщика Антуана Юбера, погибшего на бельгийской трассе в 2019 году.

«Есть и более эмоциональная сторона моего возвращения в Спа каждый год, потому что я, как и многие другие, вспоминаю Антуана. В четверг вечером вновь организую забег Run For Anthoine. Он пройдёт уже в четвёртый раз. Это особая встреча, во время которой мы с теплотой вспоминаем все моменты, проведённые вместе с ним», — приводит слова Гасли итальянское издание FormulaPassion.

Антуан Юбер погиб 31 августа 2019 года в результате аварии во время гонки Формулы-2 на трассе «Спа-Франкоршам». Француз врезался в отбойник, а затем в его стоявшую боком машину на полном ходу влетел другой пилот.

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