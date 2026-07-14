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«Феррари» может привезти в Спа доработанное антикрыло «Макарена» — Autoracer

«Феррари» может привезти в Спа доработанное антикрыло «Макарена» — Autoracer
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«Феррари» может дебютировать с новой спецификацией антикрыла «Макарена» уже на Гран-при Бельгии, сообщает итальянское издание Autoracer. Команда уже опробовала версию на съёмочном дне в Испании на новой трассе «Мадринг».

«В то же время команда продолжает оценивать новое заднее антикрыло, получившее внутреннее прозвище Макарена. Его дебют в Бельгии пока не гарантирован и будет зависеть прежде всего от темпов производства новых спецификаций. При этом речь идёт не о специальном антикрыле для трасс с низким уровнем прижимной силы, а об обновлении, призванном повысить общую эффективность SF-26.

Изменения касаются подвижного элемента заднего антикрыла и механизма его работы. Цель состоит в том, чтобы ещё сильнее снизить лобовое сопротивление при открытой системе, практически не потеряв в уровне прижимной силы. По имеющимся данным, это может обеспечить прибавку до 3 км/ч максимальной скорости, поэтому «Феррари» намерена внедрить новинку сразу после того, как будут готовы все необходимые экземпляры», — говорится в статье.

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