«Макларен» привезёт в Спа новое антикрыло и обновлённый двигатель «Мерседеса»

«Макларен» подтвердил, что на Гран-при Бельгии оба пилота команды впервые получат последнюю спецификацию силовой установки «Мерседеса». Кроме того, в ходе свободных заездов коллектив протестирует новое заднее антикрыло.

Как сообщает RacingNews365, в Бельгии Ландо Норрис и Оскар Пиастри получат новые двигатели внутреннего сгорания. Это будет третий двигатель из четырёх разрешённых по регламенту, поэтому штрафов на стартовой решётке гонщики не получат.

Одновременно с этим «Макларен» протестирует новое заднее антикрыло.

«Мы очень тщательно подготовились к этому этапу и проделали большой объём работы на симуляторе, чтобы заранее подготовиться к тому, что, как мы знаем, будет очень непростым уикендом с точки зрения управления энергией. Мы приехали в Спа с новым задним антикрылом. Это обновление давно было частью программы развития нашей машины.

Мы уверены, что оно позволит немного повысить её эффективность. Однако прекрасно понимаем, что после непростого Гран-при Великобритании, прежде всего с точки зрения чистой скорости, даже этот этап не будет лёгким. Поэтому мы не ожидаем какого-либо серьёзного изменения в уровне нашей конкурентоспособности», — приводит слова технического директора по проектированию и дизайну и «Макларена» Нила Хоулди издание.