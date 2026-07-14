ФИА не запретила «Ред Булл» использовать антикрыло «Макарена» на Гран-при Бельгии — GPblog

«Ред Булл» сможет использовать заднее антикрыло «Макарена» на предстоящем Гран-при Бельгии, сообщает GPblog.

По информации источника, в последние недели Международная автомобильная федерация (ФИА) ведёт переговоры с «Ред Булл» и «Феррари», использующими аналогичные поворотные задние антикрылья. При этом расследование касается исключительно вопросов безопасности, а не соответствия конструкции техническому регламенту.

До тех пор, пока федерация не примет дополнительных мер, обе команды смогут использовать нынешнюю версию заднего антикрыла в ходе гоночного уикенда в Спа.

Расследование было начато после двух инцидентов с Максом Ферстаппеном на этапах в Австрии и Великобритании. В обоих случаях заднее антикрыло на его болиде не закрывалось полностью, из-за чего нидерландец неожиданно терял значительную часть прижимной силы на задней оси в быстрых поворотах и вылетал с трассы. После гонки в Сильверстоуне Ферстаппен назвал эту проблему «угрожающей жизни».

Ранее сообщалось, что ФИА запросила у «Ред Булл» и «Феррари» дополнительную техническую информацию, чтобы убедиться в безопасной работе системы при любых условиях.