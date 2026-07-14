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Источник раскрыл, откуда у «Феррари» столько обновлений по ходу сезона

Источник раскрыл, откуда у «Феррари» столько обновлений по ходу сезона
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Итальянская команда «Феррари» достаточно активно привозит различные обновления в сезоне-2026, что вызывало негодование у соперников, в том числе у руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа. Как сообщает Autoracer, такой темп связан с разными подходами команд к распределению бюджета и развитию машины.

По информации источника, «Мерседес» сделал ставку на максимально интенсивную зимнюю разработку и подошёл к началу сезона с болидом, превосходившим соперников примерно на одну секунду. Получив такой запас, команда смогла снизить темпы дальнейшей модернизации машины. В «Феррари», напротив, изначально сделали ставку на долгосрочное развитие. Именно эта стратегия позволила итальянцам регулярно привозить новые технические решения и постепенно сокращать отставание от лидеров чемпионата.

«SF-26 изначально создавалась как базовая платформа с большим запасом для дальнейшего развития. Важно не то, насколько сильной окажется машина на старте сезона, а то, сколько возможностей она оставляет для последующих обновлений», — приводит слова технического директора команды Лоика Серра издание.

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