Хилл рассказал, что Хэмилтон правильно сделал после перехода в «Феррари»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что после перехода в «Феррари» Льюис Хэмилтон поступил правильно, сосредоточившись не только на работе за рулём, но и на выстраивании отношений внутри команды.

«Многое зависит от того, как гонщик умеет работать с людьми. Думаю, я не до конца это понимал. Я пришёл в «Уильямс» в роли своего рода запасного пилота, а также тест-пилота. Поэтому не осознавал, насколько важно сплотить команду вокруг себя и вдохновить людей. Когда я выступал рядом с Аленом Простом и Найджелом Мэнселлом, именно они были теми, кто делал это, по крайней мере так я тогда воспринимал ситуацию.

Думаю, понял это слишком поздно. Хотелось бы осознать это гораздо раньше. Чем больше я слышу о Михаэле [Шумахере] и других великих гонщиках, тем сильнее убеждаюсь, что они великолепно умели объединять команду вокруг себя. Думаю, Себастьян Феттель тоже был именно таким. И уверен, что Льюис поступил так же, когда перешёл в «Феррари». Он сделал всё, чтобы команда поверила в него. Поэтому гонщик играет исключительно важную роль в жизни команды», — приводит слова Хилла портал F1oversteer.